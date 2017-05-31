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Трамп предложил мировым лидерам звонить ему на мобильный

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/tramp-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429182-ru.html

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31 мая 2017, 12:13       Комментарии

Президент США Дональд Трамп дал номер своего мобильного телефона руководителям ряда иностранных государств и предложил звонить ему напрямую, чем нарушил дипломатический протокол и вызвал беспокойство службы безопасности. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Номер мобильного телефона Трампа получили президент Мексики и премьер-министр Канады, причем второй уже воспользовался им. Трамп также обменялся номерами мобильных телефонов с президентом Франции Эммануилем Макроном, рассказал газете французский представитель.
Каким бы мобильным телефоном ни пользовался президент за пределами надежно защищенных помещений, разговоры по нему могут быть перехвачены любыми компетентными спецслужбами, дружественными и не дружественными, сообщили изданию источники.
В ходе прошлогодней избирательной кампании Трамп критиковал свою соперницу от Демократической партии Хиллари Клинтон за пересылку служебных документов посредством незащищенной электронной почты.

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