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Пресс-служба ЖК: Наш сотрудник не имеет отношения к ДТП с участием журналистки

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/press-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429181-ru.html

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31 мая 2017, 12:20       Комментарии

В пресс-службе Жогорку Кенеша заявили, что сотрудник парламента Бекзат Мамытов не имеет отношения к ДТП, в котором пострадала журналистка Алтынай Джалмамбетова.
По данным ведомства, в списке штатных сотрудников парламента числится лишь один Бекзат Мамытов.
"И в данный момент он находится на рабочем месте", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне, 30 мая, водитель автомобиля "Тойота Вилл" сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В настоящий момент журналистка находится в БНИЦТиО. У нее диагностировали перелом ключицы и сотрясение головного мозга.
Водитель задержан, разговаривал на повышенных тонах. Инспекторам УПМ он представился сотрудником Жогорку Кенеша.

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