Пресс-служба ЖК: Наш сотрудник не имеет отношения к ДТП с участием журналистки

31 мая 2017, 12:20 Комментарии

В пресс-службе Жогорку Кенеша заявили, что сотрудник парламента Бекзат Мамытов не имеет отношения к ДТП, в котором пострадала журналистка Алтынай Джалмамбетова.

По данным ведомства, в списке штатных сотрудников парламента числится лишь один Бекзат Мамытов.

"И в данный момент он находится на рабочем месте", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне, 30 мая, водитель автомобиля "Тойота Вилл" сбил девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В настоящий момент журналистка находится в БНИЦТиО. У нее диагностировали перелом ключицы и сотрясение головного мозга.

Водитель задержан, разговаривал на повышенных тонах. Инспекторам УПМ он представился сотрудником Жогорку Кенеша.