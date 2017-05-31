Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Чолпон-Атинский и Кеминский филиалы "РСК Банка" с 1 июня переходят на удлиненный режим работыЧолпон-Атинский и Кеминский филиалы "РСК Банка" с 1 июня переходят на удлиненный режим работыПри взрыве в Кабуле погибли десятки человекПри взрыве в Кабуле погибли десятки человек

В Бишкеке водители, не поделившие дорогу, устроили драку, — читатель

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-bish...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429180-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Д.Асанова

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Дайыра Асанова

Аптечная" наркомания среди подростков Бишкека — активисты бьют тревогу

Автобус насмерть сбил велосипедиста под Бишкеком

В Бишкеке демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции

31 мая 2017, 12:26       Комментарии

Накануне, 30 мая, на пересечении улиц Шабдан баатыра и Анкары водители, не поделившие дорогу, устроили драку на проезжей части. Об этом сообщил читатель.
"Внедорожник выехал на встречку, а водитель легковушки перегородил ему дорогу, двигаясь по своей полосе", — пояснил читатель.
Предположительно, автомобиль "Lexus LX 570" (госномер 01 KG 714 AAB) намеревался повернуть налево с Шабдан баатыра на ул. Анкары, выехав при этом на встречную полосу.
Примечательно, что в разгар конфликта мимо дерущихся владельцев авто проехал милицейский "ВАЗ-2107" (госномер MVD 063 M). Однако вместо того, чтобы остановиться и урегулировать конфликт между автолюбителями, автомобиль МВД продолжил движение.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум