В Бишкеке водители, не поделившие дорогу, устроили драку, — читатель

31 мая 2017, 12:26 Комментарии

Накануне, 30 мая, на пересечении улиц Шабдан баатыра и Анкары водители, не поделившие дорогу, устроили драку на проезжей части. Об этом сообщил читатель.

"Внедорожник выехал на встречку, а водитель легковушки перегородил ему дорогу, двигаясь по своей полосе", — пояснил читатель.

Предположительно, автомобиль "Lexus LX 570" (госномер 01 KG 714 AAB) намеревался повернуть налево с Шабдан баатыра на ул. Анкары, выехав при этом на встречную полосу.

Примечательно, что в разгар конфликта мимо дерущихся владельцев авто проехал милицейский "ВАЗ-2107" (госномер MVD 063 M). Однако вместо того, чтобы остановиться и урегулировать конфликт между автолюбителями, автомобиль МВД продолжил движение.