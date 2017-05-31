Чолпон-Атинский и Кеминский филиалы "РСК Банка" с 1 июня переходят на удлиненный режим работы

31 мая 2017, 12:28 Комментарии

Теперь жители и гости города Чолпон-Ата и села Кемин могут получить различные виды банковских услуг в вечернее время БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

В рабочие дни до 16.30 филиал работает в обычном режиме, а в дополнительное время с 16.30 отделение может осуществлять:

<ul> <li>операциям с ведущими системами денежных переводов "Золотая Корона", "Контакт", "Юнистрим", "Лидер", Western Union, Money gram, переводам "Кыргыз трансфер" с минимальными комиссионными;</li> <li>обмен валют по выгодным курсам;</li> <li>прием платежей и т.д.</li> </ul> Режим работы Чолпон-Атинского филиала (г. Чолпон-Ата, ул. Советская, 22, напротив кафе "У рыбака"):

Понедельник – Пятница: с 8.30 до 21.00 перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота – Воскресенье: с 9.00 до 20.30 перерыв с 13.00 до 14.00

Режим работы Кеминского филиала (с. Кемин, ул. Н.Бозоева, 4):

Понедельник – Пятница: с 8.30 до 20.00 перерыв: с 12.00 до 13.00

Суббота – Воскресенье: с 9.00 до 19.30 перерыв с 13.00 до 14.00

"Наш Банк предоставляет широкий спектр банковских услуг по всей республике. Удлиненный режим работы отделений "РСК Банка" – это актуальное направление нашего Банка, нацеленное на максимальное удовлетворение потребностей клиентов, продиктованное реалиями времени. Уже 12 наших отделений перешли на удлиненный режим, это позволило нам уменьшить очереди в офисах Банка, а клиентам получить банковские услуги в вечернее время и выходные дни", — сообщил Председатель Правления ОАО "РСК Банк" Азизбек Оморкулов.

Общий список отделений "РСК Банка", функционирующих по продленному режиму работы:

<table border="1"> <tr> <td>№</td> <td>Адрес</td> <td>Отделение</td> <td>Режим работы в будни</td> <td>Режим работы в выходные дни</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>г. Бишкек, ул. Фрунзе, 338 (напротив Госцирка) 0(312) 661697.</td> <td>Центр денежных переводов в здании Чуйского филиала</td> <td>08.30.-21.30</td> <td>09.00.-22.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>г. Бишкек, пр. Чуй, 43

(напротив ТЭЦ)</td> <td>Центр обслуживания клиентов в сберегательной кассе №033-03-33</td> <td>08.30.-20.30</td> <td>09.00.-20.30</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>г. Кара-Балта, ул. Жайыл–Баатыра, 257. 0(312) 22 16 13.</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Жайылского филиала</td> <td>08.30.-21.00</td> <td>09.00.-20.30</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>г. Жалал-Абад, улица Ленина, 43.

0(312) 29 30 49.</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Жалал-Абадского филиала</td> <td>08.30.-20.30</td> <td>09.00.-20.30</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>г. Баткен, улица Садыкова, 5</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Баткенского филиала</td> <td>08.30.-21.00.</td> <td>09.00.-20.30.</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>г. Кант, улица Ленина, 68А.</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Кантского филиала</td> <td>08.30.-21.00.</td> <td>09.00.-20.30.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>г. Ош, улица Курманжан Датки, 124А</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Ошского филиала</td> <td>08.30.-21.00</td> <td>09.00.-20.30</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>г. Талас, ул. Бердике Баатыра, 198.</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Таласского филиала</td> <td>08.30.-20.30</td> <td>09.00.-20.30</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>г. Токмок, ул. Ленина, 308</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Токмокского филиала</td> <td>08.30.-20.30</td> <td>09.00.-20.30</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>г. Каракол, ул.Токтогула, 271</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Иссык-Кульского филиала</td> <td>08.30.-20.30</td> <td>09.00.-19.30</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>г. Чолпон Ата, ул. Советская, 22</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Чолпон-Атинского филиала</td> <td>08.30.-21.00</td> <td>09.00.-20.30.</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>с. Кемин, ул. Н.Бозоева, 4</td> <td>Центр обслуживания клиентов в здании Кеминского филиала</td> <td>08.30.-20.00.</td> <td>09.00.-19.30</td> </tr> </table> ОАО "РСК Банк".