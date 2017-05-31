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Депутат: В преддверии чего Бабакулов делает такие заявления?

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360748_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429178-ru.html

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31 мая 2017, 11:37       Комментарии

Правоохранительные органы должны посмотреть статью Улугбека Бабакулова и дать свою оценку. В преддверии чего он делает такие заявления. Так прокомментировал статью Улугбека Бабакулова на "Фергане" депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов.
"Он что, хочет разжечь межнациональную рознь? Мы должны пресекать на корню такие проявления, донести до общественности, чтобы он не делал такие заявления безосновательно. Как это так? Только у нас общественная ситуация стабилизировалась, все у нас хорошо, межнациональное согласие, мир в этом отношении. Как он может делать такие заявления? Это у него такой радикально-националистический настрой что ли? Я думаю, правоохранительные органы должны рассмотреть эту статью и дать оценку. Ни в коем случае не должны быть такие заявления", - возмутился Сулейманов.
По его словам, к вопросам межнационального согласия необходимо подходить аккуратно и внимательно, не делая резких заявлений на основании выдранных из контекста комментариев неизвестных пользователей.
"Он же должен сначала разобраться. Нельзя же так. Там кто-то что-то написал в обсуждении, и на основании таких комментариев я не вижу связки, с чего он делает такое заявление. Даже если гипотетически предположить, что якобы кто-то там так написал, то ни в коем случае он не должен так заявлять. Есть закон, есть правоохранительные органы, пускай они разбираются в этом направлении, кто там и как высказался в комментариях", - пояснил депутат.
Сам депутат отметил, что в Кыргызстане стабильная и спокойная межэтническая обстановка.
"У нас межэтническая обстановка нормальная. Я в последнее время вообще не видел признаков проявления межнационального несогласия. Конечно, это вопрос, требующий внимания, мы должны быть в нем очень аккуратны. Нельзя же так, он где-то выкопал и так преподносит. Это же везде бывает, кто-то что-то сказал. Но это же не служит основанием для того, чтобы делать такого рода заявления", - добавил Сулейманов.
"Тем более в Кыргызстане живет много национальностей. Мы уже одна семья, один народ. Как он может так говорить? Это в преддверии чего он делает такое заявление? Мы ни в коем случае не должны подходить к таким вопросам таким образом. Тем более он выдергивает комментарии из контекста", - заключил депутат.

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