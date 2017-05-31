31 мая в РК отмечается День памяти жертв политрепрессий и голодомора

31 мая 2017, 11:45 Комментарии

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голодомора.

По материалам казахстанских и российских архивов, голодомор стоил жизни полутора миллионам казахов.

Многие казахстанские семьи нашли спасение от голода на территории других стран, в частности на территории Кыргызстана.

Как отмечают историки, в общей сложности в миллионный Кыргызстан прибыло около 125 тыс. беженцев. Благодаря председателю Совнаркома Киргизской АССР Жусупу Абдрахманову от неминуемой гибели были спасены десятки тысяч голодающих.

На youtube ресурсе выложена документальная кинолента о тех трагических событиях. В фильме кыргызстанцы Кира Умарова, Жакшылык Садыркулов, Гульжан Алымкулова рассказывают историю своих семей. Также использованы фотографии из Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Казахстана, и видео из открытых источников.