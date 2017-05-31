Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Дайыра АсановаВ Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Дайыра АсановаНа счет пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе поступило 13,6 млн сомовНа счет пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе поступило 13,6 млн сомов

31 мая в РК отмечается День памяти жертв политрепрессий и голодомора

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360750_31...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429177-ru.html

Похожие новости

В Бишкеке прошла акция в память о жертвах ДТП

Суд запретил шествие памяти жертв ДТП в Бишкеке. Зато прошел флешмоб

В Бишкеке пройдет молчаливое шествие в память о жертвах ДТП

В память умерших от СПИДа в столице пройдет акция

В Бишкеке установят памятник "Первому учителю" - Дюйшену Чингиза Айтматова

31 мая 2017, 11:45       Комментарии

31 мая в Казахстане отмечается День памяти жертв политических репрессий и голодомора.
По материалам казахстанских и российских архивов, голодомор стоил жизни полутора миллионам казахов.
Многие казахстанские семьи нашли спасение от голода на территории других стран, в частности на территории Кыргызстана.
Как отмечают историки, в общей сложности в миллионный Кыргызстан прибыло около 125 тыс. беженцев. Благодаря председателю Совнаркома Киргизской АССР Жусупу Абдрахманову от неминуемой гибели были спасены десятки тысяч голодающих.
На youtube ресурсе выложена документальная кинолента о тех трагических событиях. В фильме кыргызстанцы Кира Умарова, Жакшылык Садыркулов, Гульжан Алымкулова рассказывают историю своих семей. Также использованы фотографии из Центрального государственного архива кинофотодокументов и звукозаписей Казахстана, и видео из открытых источников.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум