В Жогорку Кенеше подняли вопрос о главе ГРС Сарпашеве

31 мая 2017, 12:23 Комментарии

Депутат Максат Сабиров поднял вопрос о возбуждении уголовного дела против главы ГРС Тайырбека Сарпашева. Сегодня, 31 мая, на заседании Жогорку Кенеша нардеп заметил, что в преддверии выборов, которые намерены провести честно, большую роль играет ГРС.

Однако уже третий месяц не решается вопрос по Сарпашеву, также срок работы комиссии продлевают, а обязанности главы ГРС исполняют его заместители. Нужно уже довести вопрос до конца и выяснить, а если виноват, пусть понесет ответственность. Как будто на эту должность нет других специалистов", - сказал Сабиров.

Другой депутат Данияр Аттокуров заступился за Сарпашева, он сказал, что прокуратура и ГКНБ проводят работу. "Нет оснований говорить, что человек коррупционер, что кто-то погряз в коррупции без оснований. Нужно иметь немного уважения к другим людям и немного думать, прежде чем говорить, или у нас что, есть уже решение суда?" - сказал он.

Напомним, 30 марта Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра Тайырбека Сарпашева и других должностных лиц Государственной регистрационной службы при правительстве КР по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР.