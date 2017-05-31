Правоохранительные органы должны разобраться в преддверии чего Бабакулов написал такой материал – Б.Сулейманов

31 мая 2017, 11:48 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Мирлан Киизбаев – Кабар/. Правоохранительные органы должны посмотреть статью Улугбека Бабакулова и дать свою оценку, в преддверии чего он делает такие заявления. Так прокомментировал статью Улугбека Бабакулова на Фергане, депутат Жогорку Кенеша Бахадыр Сулейманов.

"Он что, хочет разжечь межнациональную рознь? Мы должны пресекать на корню такие проявления, донести до общественности, чтобы он не делал такие заявления безосновательно. Как это так? У нас только начала стабилизироваться общественная ситуация, все у нас хорошо, межнациональное согласие, мир в этом отношении. Как он может делать такие заявления? Это у него такой радикально-националистический настрой что ли? Я думаю правоохранительные органы должны посмотреть, рассмотреть эту статью и дать свою оценку. Ни в коем случае не должно быть таких заявлений", - с возмущением прокомментировал депутат.

По словам парламентария, к вопросам межнационального согласия необходимо подходить аккуратно и внимательно, не делая резких заявлений, на основании выдранных из контекста комментариев неизвестных пользователей.

"Он же должен сначала разобраться. Нельзя же так. Там, кто-то, что-то написал в обсуждении и на основании таких комментариев я не вижу связки, с чего он делает такое заявление. Даже если гипотетически предположить, что якобы, кто-то там так написал, то ни в коем случае, он не должен так заявлять. Есть закон, есть правоохранительные органы, пускай они разбираются в этом направлении, кто там и как высказался в комментариях", - пояснил депутат.

Б.Сулейманов также подчеркнул, что в Кыргызстане стабильная и спокойная межэтническая обстановка.

"У нас межэтническая обстановка нормальная. Я в последе время вообще не видел признаков проявления межнационального несогласия. Конечно, это вопрос требующий внимание и мы должны быть в нем очень аккуратны. Нельзя же так, он где-то выкопал и так преподносит. Это же везде бывает, там кто-то что-то сказал. Но, это же не служит основанием для того, чтобы он делал такого рода заявления", - добавил народный избранник.

"Тем более, в Кыргызстане живет много национальностей. Мы уже одна семья, один народ. Как он может так говорить? В преддверии чего он делает такое заявление? Мы ни в коем случае, не должны подходить к таким вопросам таким образом. Тем более он выдергивает комментарии из контекста", - заключил Бахадыр Сулейманов.

Напомним, на информационном портале "Фергана" вышла статья Улугбека Бабакулова, о том, что якобы в социальных сетях Кыргызстана пользователи призывают расправляться над узбеками. В своей статье, Бабакулов приводит несколько комментариев неизвестных пользователей "Фейсбука" написанные в разное время. Сами публикации, под которыми были написаны комментарии, автор не опубликовал.