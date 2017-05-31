Всемирный банк намерен повысить КР грант-кредит на проект Digital CASA до 50 млн долларов

31 мая 2017, 11:54 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Всемирный банк намерен повысить Кыргызстану грант-кредит для реализации проекта Digital CASA с 20 до 50 млн долларов. Об этом журналистам сообщила главный специалист управления реализации проектов Госкомитета информационных технологий и связи КР Элина Саккараева.

По ее словам, на сегодня Всемирным банком одобрен грант-кредита на сумму 20 млн сомов.

"Мы расписали компоненты, на какие сектора будут вливаться это деньги. На сегодня Всемирный банк заявил о своем намерении о повышении до 50 млн. долларов, потому что они посмотрели что уже согласованных средств будет не достаточно покрыть весь объем затрат для инфраструктуры", - сообщила она.

Э.Саккараева подчеркнула, что уже согласованных на выдачу грант-кредита 20 млн долларов будет не достаточно для покрытия расходов по кибербезопасности.

"А при выделении 50 млн средств уже хватит. Дело в том, что безопасность всего информационного пространства страны является очень важной и неотъемлемой частью защиты данных государства. Кстати, проект Digital CASA - это ядро проекта "Таза кома". Дело в том, что "Таза коом" - это цифровая программа, а Digital CASA – это создание инфраструктуры. Кибербезопасность будет включен в оба проекта", - добавила Элина Саккараева.