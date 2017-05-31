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В Кыргызстане с начала 2017 года застраховано более 10,8 тыс домов - ГСО

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429172-ru.html

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31 мая 2017, 12:05       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева – Кабар/. В Кыргызстане с начала 2017 года застраховано более 10,8 тыс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель председателя Государственной страховой организации (ГСО) Бурул Калматова.
По ее словам, по всей республике в 2016 году было зарегистрировано 10 тыс 813 домов. А с января по май 2017 года было застраховано 10 тыс 877 домов. "Наша ответственность достигает 10 млрд сомов. А количество поступивших средств составляет более 10 млн. сомов", - сказала она.
Как отметила зампред ГСО, информирование населения о необходимости страховать жилье проводится повсеместно, также на местах работают филиалы организации.
Кроме этого Б.Калматова сообщила, что с января по настоящее время пострадавшим от стихийных бедствий выплачено 6 млн 600 тыс сомов страховки.

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