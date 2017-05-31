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Число жертв наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429171-ru.html

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Наводнения на Шри-Ланке: высокий риск распространения болезней

31 мая 2017, 12:13       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Число погибших в результате наводнений на Шри-Ланке превысило 200 человек, еще 96 человек числятся пропавшими без вести, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местное правительство.
Ранее сообщалось о 193 жертвах и 94 пропавших без вести.
Центр реагирования на чрезвычайные происшествия сообщил в среду утром, что по последним данным погибли 202 человека.
Наводнения в разных районах страны вызвали начавшиеся в пятницу ливневые дожди. Около 600 тысяч человек в результате наводнений и оползней вынуждены были покинуть свои дома, более 1,3 тысяч домов разрушены, еще около семи тысяч домов получили повреждения. По данным Центра реагирования на чрезвычайные происшествия Шри-Ланки, всего наводнения затронули более 557 тысяч человек в 15 округах страны. Многие пострадавшие от стихии местные жители начали возвращаться в свои дома.
Центр реагирования на чрезвычайные происшествия ранее сообщал, что 30 мая в западной, центральной и южной частях страны прогнозировался штормовой ветер, достигающий скорости 80 километров в час, и проливной дождь.
Шри-Ланка уже обратилась в ООН и к странам Южной Азии за помощью в устранении последствий разгула стихии. Китай обещал направить Шри-Ланке гуманитарный груз на сумму около 2 миллионов долларов.
Источник РИА Новости

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