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Кыргызстан присоединился к Глобальной программе УНП ООН по предупреждению торговле людьми

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/kyrgyzsta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429170-ru.html

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31 мая 2017, 12:17       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Роман Гайнанов – Кабар/. В Кыргызстане начинает свою работу новая Глобальная программа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по предупреждению торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов GLO.ACT.
Программа GLO.ACT направлена на оказание поддержки 13 странам в планировании и осуществлении стратегических национальных мер реагирования на торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов посредством предупреждения, обеспечения защиты, обеспечения судебного преследования и налаживания партнерских отношений.
Как отметил заместитель председателя Государственной службы миграции при Правительстве КР Алмазбек Асанбаев, торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются приоритетными вопросами на повестке дня Правительства. "Это послужило толчком для разработки стратегических рамок, таких как новый Национальный план действий по борьбе с торговлей людьми в КР на 2017-2020 годы и Концепция миграционной политики 2030. Мы считаем, что деятельность в рамках GLO.ACT в Кыргызстане будет способствовать эффективной реализации национальных программ по борьбе с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов", - сказал он.
По словам регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии Ашиты Миттал, совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов требует комплексного подхода. "Данные меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о транснациональной организованной преступности и ее Протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов", - сказала она.
Оказывая помощь государственным органам, GLO.ACT также будет полезна организациям гражданского общества и непосредственно жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам. Данный подход включает в себя шесть основных способов реагирования, а именно: разработка стратегии и политических мер; законодательная помощь; наращивание потенциала; региональное и межрегиональное сотрудничество; защита и помощь жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам; а также оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся среди жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.

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