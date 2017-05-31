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При взрыве в Кабуле погибли десятки человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/pri-vzryv...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429169-ru.html

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ООН: в 2017 году десятки тысяч афганцев покинули свои дома

31 мая 2017, 12:24       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Десятки человек погибли, более 100 ранены в результате взрыва в столице Афганистана Кабуле, передает агентство Пажвак.
"Десятки погибли и более 100 ранены в результате взрыва в Кабуле", — говорится в сообщении агентства в Twitter.
Ранее агентство со ссылкой на министерство здравоохранения страны сообщало о 60 раненых. В свою очередь агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на афганских чиновников сообщало, что в результате взрыва 50 человек были "убиты или ранены".
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств. Многие здания были повреждены, в них выбило окна и двери. Агентство Рейтер со ссылкой на полицию сообщило, что взрыв произошел у посольства Германии. Взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. В результате взрыва также повреждено здание бюро агентства Синьхуа в Кабуле.
Источник РИА Новости

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