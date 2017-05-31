В Жогорку Кенеше опровергли, что их сотрудник сбил журналистку

31 мая 2017, 12:31 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Жогорку Кенеше опровергли информацию о том, что их сотрудник сбил на авто журналистку, сообщает пресс-служба парламента КР.

По ее данным, вчера, 30 мая, в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудник Жогорку Кенеша сбил журналистку.

"Среди штатных сотрудников парламента числится лишь один Бекзат Мамытов. По его словам, 30 мая в дорожно-транспортных происшествиях он не участвовал, и к данному инциденту отношения не имеет. На данный момент Б.Мамытов находится на своём рабочем месте", - отметили в парламенте.