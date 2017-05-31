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Наезд на журналистку: ЖК прокомментировал информацию о своем сотрудникеНаезд на журналистку: ЖК прокомментировал информацию о своем сотрудникеЧолпон-Атинский и Кеминский филиалы "РСК Банка" с 1 июня переходят на удлиненный режим работыЧолпон-Атинский и Кеминский филиалы "РСК Банка" с 1 июня переходят на удлиненный режим работы

В Жогорку Кенеше опровергли, что их сотрудник сбил журналистку

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zhogork...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429168-ru.html

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В Бишкеке сбили журналистку

31 мая 2017, 12:31       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Жогорку Кенеше опровергли информацию о том, что их сотрудник сбил на авто журналистку, сообщает пресс-служба парламента КР.
По ее данным, вчера, 30 мая, в ряде СМИ появилась информация о том, что сотрудник Жогорку Кенеша сбил журналистку.
"Среди штатных сотрудников парламента числится лишь один Бекзат Мамытов. По его словам, 30 мая в дорожно-транспортных происшествиях он не участвовал, и к данному инциденту отношения не имеет. На данный момент Б.Мамытов находится на своём рабочем месте", - отметили в парламенте.

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