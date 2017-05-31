Президента предлагают исключить из списка лиц, имеющих право выдвигать кандидатов в дисциплинарную комиссию при Совете судей

31 мая 2017, 12:07 Комментарии

Президента предлагают исключить из списка лиц, имеющих право выдвигать кандидатов в состав дисциплинарной комиссии при Совете судей. Такое предложение было озвучено 31 мая на заседании парламента. Депутаты в первом чтении рассматривают законопроект о дисциплинарной комиссии. В документе отмечается, что комиссия состоит из 9 членов и формируется президентом, Жогорку Кенешем и Советом судей КР по одной трети состава комиссии соответственно.

"Сейчас в обществе и без того много жалоб на несправедливые судебные решения, на то, что суды выполняют политические заказы. Если этот закон будет принят, то судьи вдвойне будут зависимы. Я предлагаю исключить президента из списка лиц, которые могут выдвигать кандидатов в состав комиссии и вместо него включить Союз адвокатов. Или необходимо увеличить состав комиссии. Иначе сейчас 5 из 9 членов комиссии будут людьми президента", - сказал депутат Каныбек Иманалиев ("Ата Мекен").