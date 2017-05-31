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Правозащитники, подавшие просьбу в ЕС, больше декларируют защиту прав, нежели реально их защищают, – эксперт

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/pravoz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429165-ru.html

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31 мая 2017, 11:45       Комментарии

Обращаться в ЕС, а также во внутригосударственные и международные органы с заявлениями о защите свободы слова – личное право организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, однако у правозащитников  должны быть достоверные факты, нарушения свободы слова. Так прокомментировала заявление некоторых правозащитников Кыргызстана, подавших заявление в ЕС о защите свободы слова, эксперт-правовед Светлана Осауленко.
Напомним, недавно Международная федерация за права человека (FIDH) совместно с правозащитными организациями "Бир дуйно Кыргызстан", "Кылым шамы" и правовой клиникой "Адилет" направили открытое письмо Европейскому союзу. В тексте говорится о том, что "в преддверии президентских выборов, назначенных на осень 2017 года, в Кыргызстане резко усилилось преследование правозащитников, журналистов и оппозиционеров".
В заявлении правозащитники просили ЕС призвать власти Кыргызстана "прекратить атаки на независимые СМИ, …гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность правозащитников, …отменить чрезмерный контроль и необоснованное вмешательство в деятельность НПО" и т.д.
"Должно быть не просто обращение, а подтвержденные факты действительного нарушения закона о СМИ и нарушения свободы слова. В отношении этого иска все очень относительно. С одной стороны, правозащитники хотят защитить свои интересы. Они, может быть, выполняют заказ каких-то международных доноров и организаций, что чаще всего наши правозащитные организации и делают. Они работают не на защиту наших с вами конституционных прав и свобод, а в своих интересах, и выполняют заказ своих международных доноров для влияния на внутригосударственную ситуацию", — сообщила Светлана Осауленко.
По ее словам, зачастую правозащитники, кричащие по поводу и без повода о нарушении тех или иных прав, сами же грубо нарушают эти же права.
"А иногда вопреки всяким правилам они просто не защищают именно конституционные права того же обычного человека и гражданина. Что в принципе они обязаны делать. Они просто громко кричат о защите этих прав. То есть не защищают права, а декларируют эту защиту. А фактически, если посмотреть на их деятельность о защите прав, то вряд ли можно собрать какую-то галерею явно и фактически защищенных прав и свобод человека и гражданина со стороны этих правозащитников", — прокомментировала заявление эксперт.
"Они только кричат о своей деятельности.  Даже если ЕС их поддержит, это еще ни о чем не будет говорить. Евросоюз просто примет замечание к сведению, может написать какое-то замечание или ноту в МИД о том, что поступают жалобы, и все. Они постоянно кричат, и это не в первый раз", — заключила правовед.

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