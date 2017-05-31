Правозащитники, подавшие просьбу в ЕС, больше декларируют защиту прав, нежели реально их защищают, – эксперт

31 мая 2017, 11:45 Комментарии

Обращаться в ЕС, а также во внутригосударственные и международные органы с заявлениями о защите свободы слова – личное право организаций, занимающихся правозащитной деятельностью, однако у правозащитников должны быть достоверные факты, нарушения свободы слова. Так прокомментировала заявление некоторых правозащитников Кыргызстана, подавших заявление в ЕС о защите свободы слова, эксперт-правовед Светлана Осауленко.

Напомним, недавно Международная федерация за права человека (FIDH) совместно с правозащитными организациями "Бир дуйно Кыргызстан", "Кылым шамы" и правовой клиникой "Адилет" направили открытое письмо Европейскому союзу. В тексте говорится о том, что "в преддверии президентских выборов, назначенных на осень 2017 года, в Кыргызстане резко усилилось преследование правозащитников, журналистов и оппозиционеров".

В заявлении правозащитники просили ЕС призвать власти Кыргызстана "прекратить атаки на независимые СМИ, …гарантировать при любых обстоятельствах физическую и психологическую неприкосновенность правозащитников, …отменить чрезмерный контроль и необоснованное вмешательство в деятельность НПО" и т.д.

"Должно быть не просто обращение, а подтвержденные факты действительного нарушения закона о СМИ и нарушения свободы слова. В отношении этого иска все очень относительно. С одной стороны, правозащитники хотят защитить свои интересы. Они, может быть, выполняют заказ каких-то международных доноров и организаций, что чаще всего наши правозащитные организации и делают. Они работают не на защиту наших с вами конституционных прав и свобод, а в своих интересах, и выполняют заказ своих международных доноров для влияния на внутригосударственную ситуацию", — сообщила Светлана Осауленко.

По ее словам, зачастую правозащитники, кричащие по поводу и без повода о нарушении тех или иных прав, сами же грубо нарушают эти же права.

"А иногда вопреки всяким правилам они просто не защищают именно конституционные права того же обычного человека и гражданина. Что в принципе они обязаны делать. Они просто громко кричат о защите этих прав. То есть не защищают права, а декларируют эту защиту. А фактически, если посмотреть на их деятельность о защите прав, то вряд ли можно собрать какую-то галерею явно и фактически защищенных прав и свобод человека и гражданина со стороны этих правозащитников", — прокомментировала заявление эксперт.

"Они только кричат о своей деятельности. Даже если ЕС их поддержит, это еще ни о чем не будет говорить. Евросоюз просто примет замечание к сведению, может написать какое-то замечание или ноту в МИД о том, что поступают жалобы, и все. Они постоянно кричат, и это не в первый раз", — заключила правовед.