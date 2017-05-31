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В Чуйской области по подозрению в убийстве задержан 19-летний парень

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-chuj...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429164-ru.html

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31 мая 2017, 11:48       Комментарии

В Чуйской области по подозрению в убийстве задержан 19-летний парень, сообщает пресс-служба ГУВД региона.
По данным ведомства, 26 мая поступило сообщение из территориальной больницы о мужчине с ножевым ранением.
"Мужчина скончался по приезду в больницу от полученных ранений. Личность его установлена. Им оказался 31-летний Б.У., житель села Дон-Арык. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК КР. Задержан подозреваемый, 19-летний Б.Б., житель Чуйской области. По предварительным данным преступление совершено на почве ссоры. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено ряд экспертиз. Расследование продолжается", – говорится в сообщении.

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