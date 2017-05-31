Президент и глава МИДа обсудили вопросы защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом

31 мая 2017, 11:52 Комментарии

Алмазбек Атамбаев 31 мая, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает пресс-служба президента.

По данным ведомства, главу государства проинформировали о деятельности по развитию приоритетных направлений внешней политики страны, проводимой работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросах защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом.

"Алмазбек Атамбаев отметил важность дальнейшего проведения эффективной внешней политики для последовательного развития взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами в различных отраслях. Глава государства дал МИДу ряд конкретных поручений по основным направлениям дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны", – говорится в сообщении.