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Президент и глава МИДа обсудили вопросы защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/prezid...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429163-ru.html

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Президент А.Атамбаев принял министра иностранных дел Э.Абдылдаева

31 мая 2017, 11:52       Комментарии

Алмазбек Атамбаев 31 мая, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, сообщает пресс-служба президента.
По данным ведомства, главу государства проинформировали о деятельности по развитию приоритетных направлений внешней политики страны, проводимой работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросах защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом.
"Алмазбек Атамбаев отметил важность дальнейшего проведения эффективной внешней политики для последовательного развития взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами в различных отраслях. Глава государства дал МИДу ряд конкретных поручений по основным направлениям дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны", – говорится в сообщении.

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