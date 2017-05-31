МСУ смогут самостоятельно проводить госзакупки до 1 млн сомов

31 мая 2017, 12:00 Комментарии

МСУ смогут самостоятельно проводить закупки до 1 млн сомов путем прямого заключения договоров, сообщает пресс-служба президента.

По данным ведомства, президент подписал Закон в внесении изменений в Закон "О государственных закупках".

"Закон принят Жогорку Кенешем 20 апреля. Он дополняет часть 4 статьи 21 (Закупки методом прямого заключения договора) Закона "О государственных закупках" от 3 апреля 2015 года нормой, дающей право органам местного самоуправления для обеспечения своей деятельности самостоятельно проводить закупки товаров, работ и услуг до 1 млн сомов в течение одного года методом прямого заключения договора. Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования", – говорится в сообщении.