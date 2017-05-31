Бизнес готов поддержать проект "Таза Коом", но инвесторам нужны гарантии

31 мая 2017, 12:01 Комментарии

Инвесторы, как внутренние, так и внешние, могут поддержать проект "Таза Коом", но приток инвестиций будет зависеть от того, какие условия и гарантии им предоставит государство, считает исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, если процесс будет прозрачным, и инвестору предоставят гарантии, что он будет работать в стране беспрепятственно, то вкладчики охотно придут в Кыргызстан.

"Проект "Таза Коом" уже готов поддержать Всемирный банк через проект Digital CASA. Это позитивный пример для инвестора, так как международные финансовые институты скрупулезно оценивают возможности страны перед тем, как принять решение. При этом, наше государство должно четко сформулировать, что требуется от инвестора и какие гарантии он получит, чтобы быть уверенным в стабильности своей работы и верховенства права в стране", – подчеркнул Сыдыков.

По его мнению, выступить в качестве инвестора или партнера на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП) может и частный сектор. В Министерстве экономики уже есть несколько проектов, например, по электронному билетированию.

Аскар Сыдыков привел пример международной поддержки ГЧП в стране. Местное представительство всемирно известной консалтинговой компании 7 июня при содействии Международной Финансовой Корпорации (IFC) проводит в Бишкеке форум по использованию механизмов ГЧП для развития экономики страны. Компания готова консультировать местных экспертов по финансовому структурированию проектов государственно-частного партнерства.

"Инициатива по созданию специального трастового фонда "Таза Коом" оправдает себя, если будет реализована на условиях лучших практик корпоративного управления и профессионального менеджмента органов контроля", – пояснил Сыдыков.

Очень важная тема, поднятая на конференции, — необходимость построения в Кыргызстане экономики, основанной на знаниях. Акцент делается на человеческом капитале в инновационном развитии страны.

В инвестиционных обзорах, проводимых Международным деловым советом, индекс "Наличие квалифицированных кадров" в последнее время занимает первые строки топ-10 приоритетов для инвесторов. Это проблемы, которые оказывают влияние на принятие инвесторами решений наряду с такими показателями, как наличие финансов, безопасность, коррумпированность чиновников.

"МДС всегда выступает за то, чтобы улучшить систему образования в Кыргызстане, и внедрение широкополосного Интернета во всех регионах страны будет содействовать этому. Во всем мире все большую популярность получают дистанционное и самообразование, которое можно получить с помощью Интернета. Традиционные учебные заведения сегодня не успевают угнаться за современной практикой, и Интернет стал лучшим источником самообразования", – отметил директор Международного делового совета.

В решении задач проекта "Таза Коом" государство придает особое значение участию в нем бизнеса. Об этом неоднократно было сказано на международной конференции "Таза Коом. Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества", которая прошла накануне, 30 марта, в Бишкеке.

В частности, на конференции шла речь о создании Совета "Таза Коом". В состав органа, который возглавят премьер-министр и руководитель Аппарата президента, предлагается включить и представителей бизнес-ассоциаций.

"Очень важно вовлекать бизнес в поиск инвесторов, в реализацию проекта. Только совместными усилиями государства и бизнеса может продвинуть экономику нашей страны, и бизнес готов активно участвовать в этом процессе, вкладывая свои знания, опыт и внося конструктивные предложения", – заключил исполнительный директор МДС.