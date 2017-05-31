Кыргызстан на грант закупит комборидеры для биометрических паспортов

31 мая 2017, 11:53 Комментарии

Кыргызстан закупит на японский грант комборидеры для считывания биометрических паспортов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил заместитель председателя ГРС Камчыбек Акишев на заседании Жогорку Кенеша.

Во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" Омурбек Бабанов (РАЖ) отметил, что в новых биометрических паспортах не пишется дополнительная информация, кроме имени, фамилии и дате рождения владельца, она находится в чипе.

К примеру, этой информации недостаточно, чтобы открыть депозитный счет в банке или взять кредит, для этого нужно предоставить информацию о прописке. Однако в банках нет аппаратуры, которая бы считывала информацию с чипа. "Есть мнение, что эти паспорта предназначены только для выборов", - добавил он.

На что Акишев отметил, что комборидеры будут закуплены за счет японского гранта и стоимость их составит 1,5 тысячи сомов. "Их привезут в июле", - добавил он.