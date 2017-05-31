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Кыргызстан на грант закупит комборидеры для биометрических паспортов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360752_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429160-ru.html

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31 мая 2017, 11:53       Комментарии

Кыргызстан закупит на японский грант комборидеры для считывания биометрических паспортов. Об этом сегодня, 31 мая, сообщил заместитель председателя ГРС Камчыбек Акишев на заседании Жогорку Кенеша.
Во время обсуждения законопроекта о внесении изменений в конституционный Закон "О выборах президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" Омурбек Бабанов (РАЖ) отметил, что в новых биометрических паспортах не пишется дополнительная информация, кроме имени, фамилии и дате рождения владельца, она находится в чипе.
К примеру, этой информации недостаточно, чтобы открыть депозитный счет в банке или взять кредит, для этого нужно предоставить информацию о прописке. Однако в банках нет аппаратуры, которая бы считывала информацию с чипа. "Есть мнение, что эти паспорта предназначены только для выборов", - добавил он.
На что Акишев отметил, что комборидеры будут закуплены за счет японского гранта и стоимость их составит 1,5 тысячи сомов. "Их привезут в июле", - добавил он.

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