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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Д.АсановаВ Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Д.АсановаАлмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана АбдылдаеваАлмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева

Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360754_al...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429159-ru.html

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31 мая 2017, 11:56       Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 мая, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В ходе встречи глава государства был проинформирован министром о деятельности по развитию приоритетных направлений внешней политики страны, проводимой работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросах защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом.
Президент отметил важность дальнейшего проведения эффективной внешней политики для последовательного развития взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами в различных отраслях.
Атамбаев дал Министерству иностранных дел ряд конкретных поручений по основным направлениям дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны.

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