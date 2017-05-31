Алмазбек Атамбаев принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева

31 мая 2017, 11:56 Комментарии

Алмазбек Атамбаев сегодня, 31 мая, принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В ходе встречи глава государства был проинформирован министром о деятельности по развитию приоритетных направлений внешней политики страны, проводимой работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросах защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом.

Президент отметил важность дальнейшего проведения эффективной внешней политики для последовательного развития взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами в различных отраслях.

Атамбаев дал Министерству иностранных дел ряд конкретных поручений по основным направлениям дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны.