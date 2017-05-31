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В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Д.Асанова

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429158-ru.html

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31 мая 2017, 11:58       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Бишкек в парке имени Даира Асанова накануне состоялся митинг-реквием, посвященной 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асановича Асанова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
На мероприятии приняли участие глава Октябрьской районной администрации Нурбек Курманбеков, заместитель председателя Республиканского Совета ветеранов войны Калыс Жумабаев, председатель городского Совета ветеранов ВОВ и тружеников тыла Эсенаман Тойгонбаев, председатель комиссии городского Совета ветеранов по увековечиванию памяти погибших воинов, члену президиума городского Совета Калбубу Менсеитова, сын Даира Асановича - Асанов Дамир, ветераны ВОВ и курсанты Суворовской училища им. Героя Советского Союза Даира Асанова.
Почетные гости возложили цветы к памятнику генерала-майора Д. Асанова, выступили с речью о подвиге и героизме Д. Асанова, совершенном в годы ВОВ.
Даир Асанов родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Кайынды (Ат-Башинский район Нарынской области) в крестьянской семье.
В Великой отечественной войне был наводчиком орудия 1208-го легкого артиллерийского полка. (Юго-Западный фронт).
26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После окончания войны в 1946 году окончил Ульяновское танковое училище, а в 1956 году – Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. был военным комиссаром Ленинского района города Фрунзе. Генерал-майор, возглавлял Совет ветеранов Кыргызской Республики. Жил в городе Бишкек, скончался 18 сентября 2009 года.
Именем Даира Асанова назван Кыргызский Национальный военный лицей и парк в южной части столицы.

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