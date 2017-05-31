Президент А.Атамбаев принял министра иностранных дел Э.Абдылдаева

31 мая 2017, 11:33 Комментарии

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев 31 мая принял министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи министр проинформировал президента о деятельности по развитию приоритетных направлений внешней политики страны, проводимой работе по реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также вопросах защиты прав и интересов кыргызстанцев за рубежом.

А.Атамбаев отметил важность дальнейшего проведения эффективной внешней политики для последовательного развития взаимовыгодных и конструктивных связей с зарубежными партнерами в различных отраслях.

Глава государства дал Министерству иностранных дел ряд конкретных поручений по основным направлениям дальнейшей реализации внешнеполитического курса страны.