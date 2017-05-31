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На счет пострадавших от землетрясения в Чон-Алайском районе поступило 13,6 млн сомов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429156-ru.html

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31 мая 2017, 11:38       Комментарии

Пострадавшим в результате землетрясения в Чон-Алайском районе доставили 540 кг макарон, 260 кг сахара и 800 кг растительного масла. Об этом 31 мая на пресс-конференции в Бишкеке сообщил заместитель министра чрезвычайных ситуаций Калыс Ахматов.
По его словам, 3 мая в 11:00 произошло землетрясение силой в 7 баллов, очаг был Таджикистане. В результате пострадали села Чон-Алайского района.
"По распоряжению правительства МЧС создало комиссию, которая 3 дня обследовала место ЧС. Было обследовано более 10 тыс. домов: в аварийном состоянии были 610 домов, которые подразделяются по 5 категориям: 1-2 - мелкие трещины, 3 - требуется капитальный ремонт, 4-5 - разрушенные дома, проживание запрещается. Пострадали также 10 соцобъектов: роддом, мечеть, почта и другие", - рассказал он.
По итогам работы комиссии было принято решение о выделении гуманитарной помощи, кроме этого был открыт спецсчет для пострадавших жителей Чон-Алайского района.
"На сегодня на спецсчет поступило 13,6 млн сомов. Также было принято решение о выделении стройматериалов: цемента, арматуры, а также теплых вещей. На сегодня было доставлено 900 тонн цемента по линии правительства и 30 тонн цемента по гумпомощи", - добавил он.

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