В Бишкеке состоялся митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя СССР Дайыра Асанова

31 мая 2017, 11:46 Комментарии

Митинг-реквием, посвященный 95-летию со дня рождения Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асановича Асанова, прошел 30 мая в парке имени Дайыра Асанова. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

В мероприятии приняли участие глава Октябрьской районной администрации Нурбек Курманбеков, заместитель председателя Республиканского Совета ветеранов войны Калыс Жумабаев, председатель городского Совета ветеранов ВОВ и тружеников тыла Эсенаман Тойгонбаев, председатель комиссии городского Совета ветеранов по увековечиванию памяти погибших воинов, член президиума городского Совета Калбубу Менсеитова, сын Дайыра Асановича Дамир Асанов, ветераны ВОВ и курсанты Суворовской училища им.Героя Советского Союза Д.Асанова.

Гости возложили цветы к памятнику генерала-майора Д.Асанова, выступили с речью о подвиге и героизме Д.Асанова, совершенном в годы ВОВ.

Справка мэрии:

Дайыр Асанов родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Кайынды (Ат-Башинский район Нарынской области) в крестьянской семье.

В Великой отечественной войне был наводчиком орудия 1208-го легкого артиллерийского полка. (Юго-Западный фронт).

26 октября 1943 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте и проявленные мужество и героизм было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". После окончания войны в 1946 году окончил Ульяновское танковое училище, а в 1956 году - Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. был военным комиссаром Ленинского района города Фрунзе. Генерал-майор, возглавлял Совет ветеранов Кыргызской Республики. Жил в городе Бишкек, скончался 18 сентября 2009 года.

Именем Дайыра Асанова назван Кыргызский Национальный военный лицей и парк в южной части столицы.