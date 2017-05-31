Всемирный банк: Кыргызстанцы платят завышенную стоимость за слабый интернет

31 мая 2017, 10:28 Комментарии

Пользователи Кыргызстана и Таджикистана платят по завышенным расценкам за низкокачественные интернет-услуги. Об этом сообщает Всемирный банк.

Специалисты ВБ рассказали, что доступ к высокоскоростному интернету в Центральной Азии по-прежнему ограничен и является дорогостоящим для физических и юридических лиц в основном потому, что большая часть мирового трафика идет в обход этого региона.

Например, согласно отчетам Всемирного банка о цифровом развитии, 60% населения ЦА не имеет доступа к интернету. Пользователи Кыргызстана и Таджикистана платят завышенную стоимость за низкокачественный интернет.

Сейчас группа Всемирного банка работает с правительствами Кыргызстана и Афганистана по развитию информационной инфраструктуры. В частности, стороны работают над проектом Digital CASA. Проект направлен на расширение доступа к более качественному интернету, улучшение потенциала правительства по оказанию государственных цифровых услуг. Реализация проекта в Кыргызстане начнется осенью этого года.