Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Двое кыргызстанцев пострадали в ДТП в РоссииДвое кыргызстанцев пострадали в ДТП в РоссииВ связи с выставкой "ЭКСПО-2017" в Казахстане вводятся новшества для мигрантовВ связи с выставкой "ЭКСПО-2017" в Казахстане вводятся новшества для мигрантов

Всемирный банк: Кыргызстанцы платят завышенную стоимость за слабый интернет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360740_vs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429154-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы завоевали два серебра турнира по пляжной борьбе в Италии

В Кыргызстане пройдет симпозиум по здоровью матерей и детей

ГНС Кыргызстана намерена добиваться 100% поступления налоговых отчислений

ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

Двое кыргызстанцев пострадали в ДТП в России

31 мая 2017, 10:28       Комментарии

Пользователи Кыргызстана и Таджикистана платят по завышенным расценкам за низкокачественные интернет-услуги. Об этом сообщает Всемирный банк.
Специалисты ВБ рассказали, что доступ к высокоскоростному интернету в Центральной Азии по-прежнему ограничен и является дорогостоящим для физических и юридических лиц в основном потому, что большая часть мирового трафика идет в обход этого региона.
Например, согласно отчетам Всемирного банка о цифровом развитии, 60% населения ЦА не имеет доступа к интернету. Пользователи Кыргызстана и Таджикистана платят завышенную стоимость за низкокачественный интернет.
Сейчас группа Всемирного банка работает с правительствами Кыргызстана и Афганистана по развитию информационной инфраструктуры. В частности, стороны работают над проектом Digital CASA. Проект направлен на расширение доступа к более качественному интернету, улучшение потенциала правительства по оказанию государственных цифровых услуг. Реализация проекта в Кыргызстане начнется осенью этого года.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум