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Близ Бишкека автобус насмерть сбил велосипедиста

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360744_bl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429153-ru.html

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На объездной дороге насмерть сбили велосипедиста

31 мая 2017, 10:41       Комментарии

На объездной дороге водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста. Об этом сегодня, 31 мая, "ВБ" сообщили в УПМ Чуйской области.
Как уточняется, ДТП произошло сегодня ночью в 00.05.
"ДТП произошло возле автозаправочной станции  Red Petrolium. Велосипедист двигался в западном направлении, а автобус в противоположном.  За рулем автобуса был житель Сокулукского района 1969 года рождения. От полученных травм велосипедист скончался на месте. Личность погибшего установлена. Им  оказался 23-летний уроженец Узгенского района Ошской области. Автобус поставлен на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы. Водитель  задержан", - проинформировали в УПМ.

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