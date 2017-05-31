Близ Бишкека автобус насмерть сбил велосипедиста

31 мая 2017, 10:41 Комментарии

На объездной дороге водитель автобуса насмерть сбил велосипедиста. Об этом сегодня, 31 мая, "ВБ" сообщили в УПМ Чуйской области.

Как уточняется, ДТП произошло сегодня ночью в 00.05.

"ДТП произошло возле автозаправочной станции Red Petrolium. Велосипедист двигался в западном направлении, а автобус в противоположном. За рулем автобуса был житель Сокулукского района 1969 года рождения. От полученных травм велосипедист скончался на месте. Личность погибшего установлена. Им оказался 23-летний уроженец Узгенского района Ошской области. Автобус поставлен на штрафстоянку. Назначены все необходимые экспертизы. Водитель задержан", - проинформировали в УПМ.