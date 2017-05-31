Кыргызстанцы завоевали два серебра турнира по пляжной борьбе в Италии

31 мая 2017, 11:18 Комментарии

Братья Ильгиз и Илим Билимовы из Кыргызстана завоевали две серебряные медали на международном турнире, прошедшем в провинции Сассари (Италия).

Как сообщает президент Федерации пляжной борьбы Кыргызстана Билим Райымкулов, в этом виде спорта Илим Билимов выступил в весовой категории до 80 кг. В поединке за золото он проиграл представителю Италии Габриелю Доро и занял второе место турнира.

Также Ильгиз Билимов боролся за награды в весе свыше 80 кг и встретился в финале с румынским борцом Михаем Палагхиа. Уступив схватку, он так же, как и его брат, завоевал серебро.

Отметим, в турнире принимали участие борцы из семи стран, в частности из Румынии, Казахстана, Канады, Южной Кореи и другие.