Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Ассоциация операторов связи КР интересуется, какая роль достанется им в проекте Digital CASAАссоциация операторов связи КР интересуется, какая роль достанется им в проекте Digital CASAАптечная" наркомания среди подростков Бишкека — активисты бьют тревогуАптечная" наркомания среди подростков Бишкека — активисты бьют тревогу

Кыргызстанцы завоевали два серебра турнира по пляжной борьбе в Италии

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360742_ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429152-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане пройдет симпозиум по здоровью матерей и детей

ГНС Кыргызстана намерена добиваться 100% поступления налоговых отчислений

ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

Двое кыргызстанцев пострадали в ДТП в России

Всемирный банк: Кыргызстанцы платят завышенную стоимость за слабый интернет

31 мая 2017, 11:18       Комментарии

Братья Ильгиз и Илим Билимовы из Кыргызстана завоевали две серебряные медали на международном турнире, прошедшем в провинции Сассари (Италия).
Как сообщает президент Федерации пляжной борьбы Кыргызстана Билим Райымкулов, в этом виде спорта Илим Билимов выступил в весовой категории до 80 кг. В поединке за золото он проиграл представителю Италии Габриелю Доро и занял второе место турнира.
Также Ильгиз Билимов боролся за награды в весе свыше 80 кг и встретился в финале с румынским борцом Михаем Палагхиа. Уступив схватку, он так же, как и его брат, завоевал серебро.
Отметим, в турнире принимали участие борцы из семи стран, в частности из Румынии, Казахстана, Канады, Южной Кореи и другие.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум