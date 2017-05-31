Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей "Игры престолов"

31 мая 2017, 11:31 Комментарии

После публикации официального трейлера очередного сезона популярного сериала "Игра престолов" по романам Джорджа Мартина поклонники саги принялись делать ставки на то, кто из героев следующим сложит голову в борьбе за Железный трон. NewsRu.com со ссылкой на Mashable публикует версию хит-парада потенциальных трупов.

Седьмое место занимает Эллария Сэнд, бастард из дома Улеров и любовница Оберина Мартелла. В шестом сезоне она активно занималась сменой власти в Дорне. Предполагается, что ее смерть может стать поводом для дочерей Оберина, Песчаных Змеек, ввязаться в большую войну.

Рыжий гигант Тормунд Великанья Смерть занял шестую строку. Эксперты полагают, что дожить до восьмого сезона ему помешают Белые ходоки.

Военачальник Дейнерис Серый Червь был на волосок от смерти в пятом сезоне, успел засветиться в эротической сценке и прославиться как самый красивый евнух в Вестеросе. Однако именно его удачливость заставила поклонников шоу полагать, что он - пятый по вероятности кандидат на вылет в новом сезоне.

Скорее всего, Эурон Грейджой, бесстыдно убивший своего брата и похвалявшийся выдающимися частями своего тела, погибнет в первой же битве. Он не относится к числу основных героев предстоящей развязки, считают знатоки.

Теон, наследник лорда Железных островов, начал свой жизненный путь в положении невольника, прошел через множество унижений и испытаний и наконец занял достойное место. Однако он является одним из трех первых кандидатов на вылет.

Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец, признанный интриган и мастер лжи, в прошлом сезоне признался Сансе, что хочет занять Железный трон и править вместе с ней. Поклонники "Игры престолов" уверены, что он переоценил свои возможности. Отсюда - второе место в рейтинге предполагаемых трупов.

А первое место парадоксальным образом заняла Серсея, которая в промо-ролике показана восседающей на столь желанном Железном троне. Она обречена, уверены эксперты, слишком многие ждут ее смерти.

Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится на телеканале HBO 16 июля. Всего в сезоне будет семь серий. Завершится показ саги восьмым сезоном, который выйдет на телеэкраны в следующем году.