Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В МЧС рассказали об обстановке в Чон-Алайском районе, где произошло землетрясениеВ МЧС рассказали об обстановке в Чон-Алайском районе, где произошло землетрясениеАссоциация операторов связи КР интересуется, какая роль достанется им в проекте Digital CASAАссоциация операторов связи КР интересуется, какая роль достанется им в проекте Digital CASA

Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей "Игры престолов"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360749_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429151-ru.html

Похожие новости

Автобус насмерть сбил велосипедиста под Бишкеком

Близ Бишкека автобус насмерть сбил велосипедиста

На объездной дороге насмерть сбили велосипедиста

Какие профессии востребованы в Кыргызстане — рейтинг

Депутат предлагает приравнять оставление места ДТП, повлекшего смерть или тяжкие травмы, к вождению в пьяном состоянии

31 мая 2017, 11:31       Комментарии

После публикации официального трейлера очередного сезона популярного сериала "Игра престолов" по романам Джорджа Мартина поклонники саги принялись делать ставки на то, кто из героев следующим сложит голову в борьбе за Железный трон. NewsRu.com со ссылкой на Mashable публикует версию хит-парада потенциальных трупов.
Седьмое место занимает Эллария Сэнд, бастард из дома Улеров и любовница Оберина Мартелла. В шестом сезоне она активно занималась сменой власти в Дорне. Предполагается, что ее смерть может стать поводом для дочерей Оберина, Песчаных Змеек, ввязаться в большую войну.
Рыжий гигант Тормунд Великанья Смерть занял шестую строку. Эксперты полагают, что дожить до восьмого сезона ему помешают Белые ходоки.
Военачальник Дейнерис Серый Червь был на волосок от смерти в пятом сезоне, успел засветиться в эротической сценке и прославиться как самый красивый евнух в Вестеросе. Однако именно его удачливость заставила поклонников шоу полагать, что он - пятый по вероятности кандидат на вылет в новом сезоне.
Скорее всего, Эурон Грейджой, бесстыдно убивший своего брата и похвалявшийся выдающимися частями своего тела, погибнет в первой же битве. Он не относится к числу основных героев предстоящей развязки, считают знатоки.
Теон, наследник лорда Железных островов, начал свой жизненный путь в положении невольника, прошел через множество унижений и испытаний и наконец занял достойное место. Однако он является одним из трех первых кандидатов на вылет.
Петир Бейлиш по прозвищу Мизинец, признанный интриган и мастер лжи, в прошлом сезоне признался Сансе, что хочет занять Железный трон и править вместе с ней. Поклонники "Игры престолов" уверены, что он переоценил свои возможности. Отсюда - второе место в рейтинге предполагаемых трупов.
А первое место парадоксальным образом заняла Серсея, которая в промо-ролике показана восседающей на столь желанном Железном троне. Она обречена, уверены эксперты, слишком многие ждут ее смерти.
Премьера седьмого сезона "Игры престолов" состоится на телеканале HBO 16 июля. Всего в сезоне будет семь серий. Завершится показ саги восьмым сезоном, который выйдет на телеэкраны в следующем году.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум