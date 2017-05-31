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В связи с выставкой "ЭКСПО-2017" в Казахстане вводятся новшества для мигрантов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sviazi-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429150-ru.html

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31 мая 2017, 10:27       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. О новых правилах пребывания мигрантов в стране было рассказано руководством Миграционного ведомства Казахстана в Астане. Начальник миграционной службы РК Гульвира Доненбаева дала пояснения необходимости введения таких изменений в связи с проведением в Астане выставки "ЭКСПО-2017". Она выступила на заседании выездной Общественной приёмной с повесткой дня "Формирование антикоррупционной культуры при предоставлении государственных услуг для мигрантов". Заседание состоялось по инициативе Кыргызского этнокультурного объединения "Кыргызстан-Астана" совместно с Фондом "Жария".
В мероприятии приняли участие представители акимата г.Астаны, Ассамблеи народа Казахстана, партии "Нұр Отан", ДВД г.Астаны, Департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана, СМИ.
Участники посетили Службу миграционной полиции г.Астаны и ЦОН столичного района Алматы. Высказанные на встречах с сотрудниками указанных служб просьбы и предложения стали предметом обсуждения для внесения предложений по повышению качества предоставляемых государственных услуг и формированию анти-коррупционной культуры. Участниками встречи было поддержано предложение по проведению внешнего анализа коррупционных рисков в сфере миграции в 2017 году.
В ходе встреч были розданы памятки для мигрантов, в том числе на кыргызском языке для мигрантов из Кыргызстана с указанием телефона 1421 горячей линии антикоррупционного ведомства, по которому мигранты могут сообщпть о фактах коррупции в сфере миграции. Памятка выпущена Посольством Кыргызстана в Астане совместно с кыргызским этнокультурным объединением "Кыргызстан-Астана".
Фото: www

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