В связи с выставкой "ЭКСПО-2017" в Казахстане вводятся новшества для мигрантов

31 мая 2017, 10:27 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. О новых правилах пребывания мигрантов в стране было рассказано руководством Миграционного ведомства Казахстана в Астане. Начальник миграционной службы РК Гульвира Доненбаева дала пояснения необходимости введения таких изменений в связи с проведением в Астане выставки "ЭКСПО-2017". Она выступила на заседании выездной Общественной приёмной с повесткой дня "Формирование антикоррупционной культуры при предоставлении государственных услуг для мигрантов". Заседание состоялось по инициативе Кыргызского этнокультурного объединения "Кыргызстан-Астана" совместно с Фондом "Жария".

В мероприятии приняли участие представители акимата г.Астаны, Ассамблеи народа Казахстана, партии "Нұр Отан", ДВД г.Астаны, Департамента агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по г. Астана, СМИ.

Участники посетили Службу миграционной полиции г.Астаны и ЦОН столичного района Алматы. Высказанные на встречах с сотрудниками указанных служб просьбы и предложения стали предметом обсуждения для внесения предложений по повышению качества предоставляемых государственных услуг и формированию анти-коррупционной культуры. Участниками встречи было поддержано предложение по проведению внешнего анализа коррупционных рисков в сфере миграции в 2017 году.

В ходе встреч были розданы памятки для мигрантов, в том числе на кыргызском языке для мигрантов из Кыргызстана с указанием телефона 1421 горячей линии антикоррупционного ведомства, по которому мигранты могут сообщпть о фактах коррупции в сфере миграции. Памятка выпущена Посольством Кыргызстана в Астане совместно с кыргызским этнокультурным объединением "Кыргызстан-Астана".

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