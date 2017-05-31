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Спасатели нашли тело 10-летней девочки, упавшей в реку Талас

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/spasateli...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429148-ru.html

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31 мая 2017, 10:38       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Таласской области найдено тело 10-летней девочки, упавшей в реку Талас. Как сообщает пресс-служба МЧС, спасатели нашли тело ребенка 30 мая примерно в 11:45.
Несчастный случай произошел 29 мая примерно в 22.00 близ села Мин-Булак Бакай-Атинского района. Сообщается, что девочка упала в реку, и ее унесло течением. На поисковые работы были привлечены 12 спасателей.
Кроме этого по данным МЧС, 29 мая спасатели нашли тела еще двух утонувших мужчин.
Первый случаи произошел в водоеме села Шекер Кара-Бууринского района Таласской области, где утонул Б. уулу Э. 1999 года рождения. Тело было найдено спустя несколько часов и передано родственникам.
Второй случай произошел днем 29 мая в селе Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области. В одном из водоемов утонул Ж. Т., 1986 года рождения. Его тело спасатели обнаружили вечером.

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