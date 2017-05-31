ГНС Кыргызстана намерена добиваться 100% поступления налоговых отчислений

31 мая 2017, 10:49 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Добиться 100% выполнения прогнозных показателей поступления налоговых платежей в бюджет Кыргызстана является основной задачей Налоговой службы Кыргызстана. Об этом заявил глава ведомства Октябрь Абдыкаимов во время встречи с работниками налоговых служб южных областей страны. О. Абдыкаимов отметил, что налоговики должны приложить все усилия по выполнению плана по сбору налогов и сборов в бюджет.

Подводя итоги совещания после ознакомления с ситуацией на местах, глава ГНС дал ряд указаний руководителям налоговых органов юга страны как по исполнению плана, так и по устранению имеющихся недостатков и призвал усилить работу по изысканию дополнительных налоговых резервов.

Пресс-служба ГНС КР сообщает, что по итогам 4 месяцев этого года план по сбору налогов территориальными подразделениями Ошской области выполнен на 105,1%, Баткенской области – на 98,4%. При этом собрано соответственно 567,6 млн. сомов и 290,1 млн сомов.

Кроме того, план по налогам налоговым органом по г. Ош обеспечен на 101,4 % (собрано 609,6 млн. сомов), УГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по южному региону – на 80,3% (126,9 млн. сомов).