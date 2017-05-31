Картина кыргызского режиссера признана "Лучшим короткометражным фильмом" на МКФ в Молдове

31 мая 2017, 10:55 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Картина кыргызского режиссера Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" признан "Лучшим короткометражным фильмом" на Международном кинофестивале (МКФ) в Молдове. Об этом сообщается на сайте www.kyrgyzcinema.com.

По информации, с 25 по 31 мая года в Кишиневе состоялся международный фестиваль документальных фильмов "Хронограф". В составе основного жюри работал председатель союза кинематографистов Кыргызстана, режиссер Таалайбек Кулмендеев.

Как сообщил Т.Кулмендеев, на XIV МКФ "CRONOGRAF" документальный фильм кыргызского режиссёра Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" получил приз за "Лучший короткометражный документальный фильм".