Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Компания по экспорту продукции малого бизнеса создается в УзбекистанеКомпания по экспорту продукции малого бизнеса создается в УзбекистанеПри взрыве в Кабуле повреждено здание бюро агентства СиньхуаПри взрыве в Кабуле повреждено здание бюро агентства Синьхуа

Картина кыргызского режиссера признана "Лучшим короткометражным фильмом" на МКФ в Молдове

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/kartina-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429145-ru.html

Похожие новости

С 1 января 2018 года госслужащих предлагают обязать сдавать экзамены на знание кыргызского языка

В Бишкеке состоялся фестиваль кыргызского народного творчества "Мурас"

Всех чиновников в январе проверят на знание кыргызского языка — проект

Россия и Казахстан признали новые биометрические паспорта Кыргызстана - МИД

Кыргызское общество слепых и глухих раскололось на два лагеря

31 мая 2017, 10:55       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Картина кыргызского режиссера Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" признан "Лучшим короткометражным фильмом" на Международном кинофестивале (МКФ) в Молдове. Об этом сообщается на сайте www.kyrgyzcinema.com.
По информации, с 25 по 31 мая года в Кишиневе состоялся международный фестиваль документальных фильмов "Хронограф". В составе основного жюри работал председатель союза кинематографистов Кыргызстана, режиссер Таалайбек Кулмендеев.
Как сообщил Т.Кулмендеев, на XIV МКФ "CRONOGRAF" документальный фильм кыргызского режиссёра Аманбека Ажымата "Физрук, золото, река" получил приз за "Лучший короткометражный документальный фильм".

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум