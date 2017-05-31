31 мая 2017, 11:10 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Бишкеке демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции и объекты облегченного типа, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По информации Первомайской районной администрации, в целях улучшения эстетического облика столицы проведено плановое рейдовое мероприятие по незаконно установленным рекламным конструкциям, демонтажу объектов облегченного типа и ликвидации стихийной торговли на центральных улицах.

Так, в ходе рейда по улице Ахунбаева от Советской до Айтматова демонтировано 25 штендеров, указателей и объявлений установленных без соответствующих разрешительных документов. Произведен демонтаж 4 объектов облегченного типа по бульвару Эркиндик от проспекта Чүй до улицы Токтогула и улице Шакировой, установленных без соответствующих разрешительных документов.

Кроме того, возле парка Панфилова и Дубовом парке демонтированы 330 метров электрических проводов используемых для уличной торговли, а также 6 столов для настольного тенниса, 4 силомера и 6 деревянных конструкций для шариков.

Работа в данном направлении продолжается.