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В Бишкеке демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429144-ru.html

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31 мая 2017, 11:10       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Бишкеке демонтированы незаконно установленные рекламные конструкции и объекты облегченного типа, сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.
По информации Первомайской районной администрации, в целях улучшения эстетического облика столицы проведено плановое рейдовое мероприятие по незаконно установленным рекламным конструкциям, демонтажу объектов облегченного типа и ликвидации стихийной торговли на центральных улицах.
Так, в ходе рейда по улице Ахунбаева от Советской до Айтматова демонтировано 25 штендеров, указателей и объявлений установленных без соответствующих разрешительных документов. Произведен демонтаж 4 объектов облегченного типа по бульвару Эркиндик от проспекта Чүй до улицы Токтогула и улице Шакировой, установленных без соответствующих разрешительных документов.
Кроме того, возле парка Панфилова и Дубовом парке демонтированы 330 метров электрических проводов используемых для уличной торговли, а также 6 столов для настольного тенниса, 4 силомера и 6 деревянных конструкций для шариков.
Работа в данном направлении продолжается.

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