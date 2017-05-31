МДС: Бизнес готов поддержать проект "Таза Коом", но инвесторам нужны гарантии стабильности и верховенства права

31 мая 2017, 11:18 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. Инвесторы, как внутренние, так и внешние, могут поддержать проект "Таза Коом", но приток инвестиций будет зависеть от того, какие условия и гарантии им предоставит государство, считает исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков, подводя итоги прошедшей вчера международной конференции "Таза Коом. Видение, глобальные тенденции и возможности для сотрудничества".

По его словам, если процесс будет прозрачным и инвестору предоставят гарантии, что он будет работать в стране беспрепятственно – то инвесторы охотно придут в Кыргызстан.

Исполнительный директор Международного делового совета также считает, что поддержка Всемирным банком проекта "Таза Коом" через проект Digital CASA уже является хорошим знаком. "Это позитивный пример для инвестора, так как международные финансовые институты скрупулезно оценивают возможности страны перед тем, как принять решение. При этом, наше государство должно четко сформулировать, что требуется от инвестора и какие гарантии он получит, чтобы быть уверенным в стабильности своей работы и верховенства права в стране", - говорит А.Сыдыков.

Исполнительный директор МДС отметил и то, что частный сектор может выступить в качестве инвестора или партнера на принципах государственно-частного партнерства. По его словам, в Министерстве экономики уже есть несколько проектов, одним из которых является проект по электронному билетированию.

В качестве примера международной поддержки ГЧП в стране Аскар Сыдыков привел представительство всемирно известной консалтинговой компании KPMG в Кыргызстане, которая 7 июня при содействии Международной Финансовой Корпорации (IFC) проведет в Бишкеке форум по использованию механизмов ГЧП для развития экономики страны. По его словам, компания готова консультировать местных экспертов по финансовому структурированию проектов ГЧП.

"Инициатива по созданию специального трастового фонда "Таза Коом" оправдает себя, если будет реализована на условиях лучших практик корпоративного управления и профессионального менеджмента и органов контроля", - считает Сыдыков.

Очень важной темой, поднятой на конференции - необходимость построения в Кыргызстане экономики, основанной на знаниях, ведущая роль человеческого капитала в инновационном развитии страны. "Мы должны стремиться к системе образования, имеющей практическое значение, раскрывающей потенциал каждого человека", - сказал Руководитель Аппарата Президента Сапар Исаков.

В инвестиционных обзорах, проводимых Международным деловым советом, индекс "Наличие квалифицированных кадров" в последнее время занимает первые строки топ-10 приоритетов для инвесторов. Эти проблемы оказывают влияние на принятие инвесторами решений наряду с такими показателями, как наличие финансов, безопасность, коррумпированность чиновников.

Как подчеркнул А.Сыдыков, МДС всегда выступает за то, чтобы улучшить систему образования в Кыргызстане, и внедрение широкополосного интернета во всех регионах страны будет содействовать этому. Он также отметил, что во всем мире все большую популярность получают дистанционное образование и самообразование, возможные с помощью интернета, а традиционные учебные заведения сегодня не успевают угнаться за современной практикой, и интернет стал лучшим источником самообразования.

"Отрадно, что в решении задач проекта "Таза Коом" государство придает особое значение участию в нем бизнеса. На конференции шла речь о создании Совета "Таза Коом". В состав Совета, который возглавят премьер-министр и руководитель аппарата президента, предлагается включить и представителя бизнес-ассоциаций. Очень важно вовлекать бизнес в поиск инвесторов, в реализацию проекта. Только совместными усилиями государства и бизнеса может продвинуть экономику нашей страны, и бизнес готов активно участвовать в этом процессе, вкладывая свои знания, опыт и внося конструктивные предложения, заключил исполнительный директор МДС", - заключил исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.