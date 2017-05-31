Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей "Игры престолов"Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей "Игры престолов"Кыргызстанцы завоевали два серебра турнира по пляжной борьбе в ИталииКыргызстанцы завоевали два серебра турнира по пляжной борьбе в Италии

Ассоциация операторов связи КР интересуется, какая роль достанется им в проекте Digital CASA

Источник:
http://kabar.kg/news/assotciat...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429142-ru.html

Похожие новости

МДС: Бизнес готов поддержать проект "Таза Коом", но инвесторам нужны гарантии стабильности и верховенства права

ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

Всех чиновников в январе проверят на знание кыргызского языка — проект

Депутаты предлагают вне очереди рассматривать законопроекты, которые были разработаны во исполнение решений Конституционной палаты

Проект Матрицы задач и показателей Целей устойчивого развития КР обсудили эксперты

31 мая 2017, 11:28       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. У Ассоциации операторов связи Кыргызстана появилось сомнение о том, как будет реализован проект Digital CASA.
Как сообщил на конференции по обсуждению Digital CASA глава Ассоциации Нурбек Абасканов, операторы связи не знают, кто будет бенефициаром этого проекта.
"Мы хотели бы узнать, что нам даст проект. То есть нам дадут коды, хабы или прокачка транзита?", - интересуется он.
Также Н.Абасканов отметил, что для него важно обеспечение Кыргызстана альтернативным стыком и вызовами на реэкспорт и получать интернет с китайских каналов.
" Есть вариант выхода через Узбекистан и Туркменистан на Каспий. Это для нас один из вызовов, которые хотелось бы реализовать", - добавил Нурбек Абасканов.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум