Ассоциация операторов связи КР интересуется, какая роль достанется им в проекте Digital CASA

31 мая 2017, 11:28 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. У Ассоциации операторов связи Кыргызстана появилось сомнение о том, как будет реализован проект Digital CASA.

Как сообщил на конференции по обсуждению Digital CASA глава Ассоциации Нурбек Абасканов, операторы связи не знают, кто будет бенефициаром этого проекта.

"Мы хотели бы узнать, что нам даст проект. То есть нам дадут коды, хабы или прокачка транзита?", - интересуется он.

Также Н.Абасканов отметил, что для него важно обеспечение Кыргызстана альтернативным стыком и вызовами на реэкспорт и получать интернет с китайских каналов.

" Есть вариант выхода через Узбекистан и Туркменистан на Каспий. Это для нас один из вызовов, которые хотелось бы реализовать", - добавил Нурбек Абасканов.