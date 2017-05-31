В МЧС рассказали об обстановке в Чон-Алайском районе, где произошло землетрясение

31 мая 2017, 11:34 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Заместитель министерства чрезвычайных ситуации Калыс Ахматов рассказал, какова сейчас обстановка в Чон-Алайском районе Ошской области, где зарегистрировано землетрясение силой в 7 баллов. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

Отметим, 5 мая примерно в 11:00 часов в Чон-Алайском районе произошло землетрясение. Эпицентр располагался на территории Таджикистана. В Кыргызстане сила толчков составил 4,5 и 6 баллов.

По его словам, с первых дней по заданию правительства МЧС изучило и проверило более 10 тыс домов на сейсмоустойчивость. Из них 601 находятся в аварийном состоянии и 9 домов полностью были разрушены. Причиненный материальный ущерб по предварительным данным составил 124 млн 840 тыс сомов.

"Также кроме этого, комиссия проверила социальные объекты, и вывила, что 10 объектов были разрушены", - сказал К.Ахматов.

Как отметил замминистра, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается. "Мы оказываем помощь в виде строительных материалов, гуманитарной помощи и кроме этого был открыт специальный счет для сбора средств пострадавшим. Очень много неравнодушных граждан, компаний, которые оказывают посильную помощь", - сказал он.