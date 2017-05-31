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Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей "Игры престолов"Опубликован рейтинг наиболее вероятных смертей "Игры престолов"

В МЧС рассказали об обстановке в Чон-Алайском районе, где произошло землетрясение

Источник:
http://kabar.kg/news/v-mchs-ra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429141-ru.html

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31 мая 2017, 11:34       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Салтанат Абдраева - Кабар/. Заместитель министерства чрезвычайных ситуации Калыс Ахматов рассказал, какова сейчас обстановка в Чон-Алайском районе Ошской области, где зарегистрировано землетрясение силой в 7 баллов. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.
Отметим, 5 мая примерно в 11:00 часов в Чон-Алайском районе произошло землетрясение. Эпицентр располагался на территории Таджикистана. В Кыргызстане сила толчков составил 4,5 и 6 баллов.
По его словам, с первых дней по заданию правительства МЧС изучило и проверило более 10 тыс домов на сейсмоустойчивость. Из них 601 находятся в аварийном состоянии и 9 домов полностью были разрушены. Причиненный материальный ущерб по предварительным данным составил 124 млн 840 тыс сомов.
"Также кроме этого, комиссия проверила социальные объекты, и вывила, что 10 объектов были разрушены", - сказал К.Ахматов.
Как отметил замминистра, вся необходимая помощь пострадавшим оказывается. "Мы оказываем помощь в виде строительных материалов, гуманитарной помощи и кроме этого был открыт специальный счет для сбора средств пострадавшим. Очень много неравнодушных граждан, компаний, которые оказывают посильную помощь", - сказал он.

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