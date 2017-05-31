Доллар США: 68.0492 (+0.03) 
Евро: 75.8068 (-0.2659) 
Золото: 40.60 $/гр (-0.07) 
Серебро: 0.56 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Картина кыргызского режиссера признана "Лучшим короткометражным фильмом" на МКФ в МолдовеКартина кыргызского режиссера признана "Лучшим короткометражным фильмом" на МКФ в МолдовеГНС Кыргызстана намерена добиваться 100% поступления налоговых отчисленийГНС Кыргызстана намерена добиваться 100% поступления налоговых отчислений

Совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми требует комплексного подхода, - представитель ООН

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429140-ru.html

Похожие новости

ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

В Кыргызстане запустили Глобальную программу по предупреждению торговли людьми

Совершенствование уголовного законодательства требует комплексного подхода

В настоящее время остро стоят вопросы обеспечения прав и гарантий жертв торговли людьми, - вице-премьер Ч.Султанбекова

Жумаканов: Эпизоотическая ситуация в КР стабильная, препятствий для торговли в ЕАЭС нет

31 мая 2017, 10:52       Комментарии

Совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов требует комплексного подхода. Об этом сообщила региональный представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии Ашита Миттал на церемонии запуска глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов.
"Данные меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией ООН о транснациональной организованной преступности и ее протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов", - сказала она.
Ашита Миттал подтвердила готовность УНП ООН поддержать правительство Кыргызстана в обеспечении эффективного уголовного преследования в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в рамках программы GLO.ACT.
Как стало известно во время запуска программы, данный подход включает в себя шесть основных способов реагирования, а именно: разработка стратегии и политических мер; законодательная помощь; наращивание потенциала; региональное и межрегиональное сотрудничество; защита и помощь жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам; а также оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся среди жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.
На мероприятии присутствовали вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, заместитель председателя Госслужбы миграции Алмаз Асанбаев, представители Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального развития, Генеральной прокуратуры, организаций гражданского общества.
Справочно:
GLO.ACT - это совместная инициатива Европейского Союза (ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), рассчитанная на четыре года (2015-2019) и имеющая бюджет в 11 млн евро. Проект реализуется в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и охватывает 13 стран Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум