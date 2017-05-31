Совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми требует комплексного подхода, - представитель ООН

31 мая 2017, 10:52 Комментарии

Совершенствование уголовно-правовых мер в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов требует комплексного подхода. Об этом сообщила региональный представитель Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Центральной Азии Ашита Миттал на церемонии запуска глобальной программы по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов.

"Данные меры реагирования должны основываться на действенном законодательстве в соответствии с Конвенцией ООН о транснациональной организованной преступности и ее протоколами о торговле людьми и незаконном ввозе мигрантов", - сказала она.

Ашита Миттал подтвердила готовность УНП ООН поддержать правительство Кыргызстана в обеспечении эффективного уголовного преследования в отношении торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов в рамках программы GLO.ACT.

Как стало известно во время запуска программы, данный подход включает в себя шесть основных способов реагирования, а именно: разработка стратегии и политических мер; законодательная помощь; наращивание потенциала; региональное и межрегиональное сотрудничество; защита и помощь жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам; а также оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся среди жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.

На мероприятии присутствовали вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, заместитель председателя Госслужбы миграции Алмаз Асанбаев, представители Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального развития, Генеральной прокуратуры, организаций гражданского общества.

Справочно:

GLO.ACT - это совместная инициатива Европейского Союза (ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), рассчитанная на четыре года (2015-2019) и имеющая бюджет в 11 млн евро. Проект реализуется в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и охватывает 13 стран Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.