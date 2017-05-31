Аптечная" наркомания среди подростков Бишкека — активисты бьют тревогу

31 мая 2017, 11:17 Комментарии

БИШКЕК, 30 мая - Sputnik. В столице появилась проблема подростковой наркомании, сообщила во время пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан консультант Министерства здравоохранения по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Как сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в кризисном центре "Сезим", в одной из столичных школ компания подростков увлеклась так называемой "аптечной" наркоманией - дети приобретали отдельные виды лекарственных препаратов, смешивали их и употребляли в большом количестве для достижения наркотического эффекта.

У одной из учениц 10-го класса сформировалась зависимость от данных препаратов. Зимой в школе провели родительское собрание, администрация учебного заведения решила взять ситуацию под строгий контроль, однако девочка, по словам сотрудников кризисного центра, до сих пор принимает препараты.

Мама школьницы утверждает, что этот случай не стал прецедентом, поскольку явление якобы становится массовым - у школьников и студентов появляется "мода" на "аптечную" наркоманию.

Сотрудники кризисного центра забили тревогу.

Барыктабасова проинформировала, что данные препараты являются психотропными. За рубежом они запрещены, однако в нашу страну их завозят без препятствий, поскольку их нет в списке запрещенных в Кыргызстане лекарственных средств. Эти вещества можно приобрести не только в аптечных пунктах, но и в магазинах под видом жвачек.

"Нужно обновить этот список на законодательном уровне. Препараты легкодоступны, дети приобретают их в столичных аптеках и со временем становятся зависимыми", - сказала консультант.

Как отметил врач-нарколог Центра медико-психологической помощи и реабилитации несовершеннолетних КР при Министерстве здравоохранения Мелис Исаков, сейчас на учете в центре стоят 20 детей.

"Это не означает, что в городе только 20 подростков стали заложниками наркомании. Случаи употребления психоактивных веществ детьми в Бишкеке - не редкость. Проблема есть. Психотропные вещества могут содержаться в обычном сиропе от кашля. Этих препаратов достаточно много, и они отпускаются без рецепта. Есть даже форумы в Интернете, на которых ребенку расскажут, что и как нужно употреблять", - рассказал Исаков.

Начальник Управления образования мэрии Бишкека Сауле Мейрманова в ходе пресс-конференции отметила, что муниципалитет активно борется с наркоманией среди подростков и проводит профилактические мероприятия, но горожане тоже должны проявлять бдительность и уделять своим детям больше внимания.

"Мы упорно работаем в этом направлении, но иногда не успеваем. Взрослым нужно что-то предлагать детям, чтобы отвлечь их от негативных реалий сегодняшнего дня. Со своей стороны мы проводим целый комплекс мероприятий, чтобы занять школьников. Очень важно внимание к этой проблеме со всех сторон", - отметила Мейрманова.

Отмечается, что в больницы Бишкека все чаще стали поступать дети с зависимостью от психотропных веществ или их передозировкой.