На избирательных участках может находиться только один общественный наблюдатель

31 мая 2017, 10:46 Комментарии

В закон «О выборах президента» внесли ограничения для наблюдателей. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщила депутат от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко.

Она рассказала, что, согласно нововведениям, теперь на участке может находиться только один общественный наблюдатель.

Инициатор изменений депутат Асель Кодуранова заявила, что если у них есть факты о нарушениях в отношении кандидата, чьи интересы они защищают, пусть подают жалобы.

Депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Салянова, в свою очередь, подчеркнула, что один человек провести весь день на участке не может физически.

"Наблюдатель может отлучаться по разным причинам, и в это время возможны фальсификации", — отметила она.

На что Кодуранова ответила, в течение дня наблюдатели могут меняться.