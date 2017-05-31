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В Кыргызстане пройдет симпозиум по здоровью матерей и детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/05/v-kyrg...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429135-ru.html

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31 мая 2017, 11:02       Комментарии

Вместе с международными партнерами Минздрав КР готовит симпозиум по здоровью матерей и детей, сообщил глава ведомства Талантбек Батыралиев.
По его данным, Минздрав  выразило готовность к организации и проведению 20-21 июля в Кыргызстане симпозиума по вопросам ускорения прогресса в области выполнения задач охраны здоровья матерей и новорожденных детей в странах Центральной Азии и Кавказа в контексте Целей устойчивого развития.
"Программу мероприятий обсудили на встрече министра здравоохранения КР Талантбека Батыралиева с представителем ВОЗ, главой Странового офиса, доктором Ярно Хабихтом, представителем ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо и представителем фонда Ага-Хана Антаафом Хашамом. На форуме планируется обсудить стратегии и подходы, необходимые для улучшения показателей выживаемости, здоровья  и благополучия новорожденных, которые включены в план действий "Здоровье новорожденных". В нем примут участие ответственные представители и эксперты в области родовспоможения, неонатологии, охраны материнства и детства из более чем десяти стран мира", – говорится в сообщении.
Предстоящему форуму будет оказана поддержка на самом высоком политическом уровне.
"Несмотря на то, что здоровье детей и новорожденных в Кыргызстане находится под особой заботой государства и проводится много разных мероприятий, результаты работы в этом направлении пока еще нельзя назвать удовлетворительными, — сказал министр здравоохранения Талантбек Батыралиев. Нам есть над чем работать и что обсудить", – сообщил Батыралиев.

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