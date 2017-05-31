31 мая 2017, 11:07 Комментарии

С 1 января 2018 года госслужащих предлагают обязать сдавать экзамены на знание кыргызского языка. С соответствующей инициативой выступила Государственная кадровая служба КР. Ведомство вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства КР "Об утверждении перечня лиц, занимающих государственные должности, обязанных знать государственный язык в объеме, необходимом для исполнения своих должностных обязанностей".

Предполагается, что с 1 января 2018 года госслужащие должны будут сдавать экзамены на знание кыргызского языка в том объеме, который необходим чиновникам для успешного выполнения им должностных обязанностей на надлежащем уровне.

В списке госслужащих, которым придется пройти проверку на знание кыргызского языка, значатся: президент КР, спикер парламента, премьер-министр страны, рукаппарата главы государства, правительства и ЖК. Также предлагается экзаменовать вице-спикеров Жогорку Кенеша, депутатов парламента, вице-премьер-министров и членов правительства. Полпреды правительства по регионам и главы местных госадминистраций также обязаны будут сдавать экзамены.

Кроме указанных выше, в перечне предполагаемых объектов для экзаменации значатся председатель, зампред и судьи Верховного суда, Конституционной палаты, секретарь Совбеза, начальник Генштаба ВС КР и командующий Нацгвардией, генпрокурор и его замы, глава ЦИК, его заместители, омбудсмен и другие госчиновники.

«Проектом постановления предусматривается оказание содействия руководителями государственных органов в осуществлении обучения государственных служащих государственному языку. Также устанавливается, что оценка лиц, занимающих должности, указанные в перечне на профессиональную компетенцию, в части знания государственного языка в объеме, необходимом для исполнения должностных обязанностей, будет осуществляться с 1 января 2018 года», — говорится в справке-обосновании к документу.