В Бишкеке задержан Игорь Трофимов за разжигание межнациональной розни

31 мая 2017, 10:48 Комментарии

В Бишкеке задержан гендиректор правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного Игорь Трофимов. Об этом сегодня, 31 мая, "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.

По их данным, в отношении Трофимова возбуждено уголовное дело по статье 299 ("Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР.

"Подозреваемый своими публикациями в социальных сетях разжигал межэтническую и межнациональную рознь. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент Трофимов водворен в СИЗО-1 Бишкека. Ведется следствие", - проинформировали в ГУВД.