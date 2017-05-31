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В Бишкеке задержан Игорь Трофимов за разжигание межнациональной розни

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360746_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429133-ru.html

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31 мая 2017, 10:48       Комментарии

В Бишкеке задержан гендиректор правозащитного центра имени Сергия Радонежского и Манаса Великодушного Игорь Трофимов. Об этом сегодня, 31 мая, "ВБ" сообщили в ГУВД столицы.
По их данным, в отношении Трофимова возбуждено уголовное дело по статье 299 ("Возбуждение национальной (межэтнической), расовой, религиозной или межрегиональной вражды") УК КР.
"Подозреваемый своими публикациями в социальных сетях разжигал межэтническую и межнациональную рознь. По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящий момент Трофимов водворен в СИЗО-1 Бишкека. Ведется следствие", - проинформировали в ГУВД.

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