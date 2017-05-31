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В центре Кабула прогремел мощный взрыв

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360747_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429132-ru.html

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31 мая 2017, 11:02       Комментарии

В столице Афганистана Кабуле прогремел мощный взрыв. Согласно поступающим сообщениям, он произошел в центральной части города недалеко от иностранных посольств и президентского дворца, передает Би-би-си.
Информации о количестве пострадавших пока нет, однако СМИ сообщают, что взрыв был такой мощности, что повредил дома на расстоянии нескольких сотен метров.
На снимках, публикуемых в социальных сетях, видно большое облако дыма над городом.
Центральная площадь города оцеплена полицией.
В последние месяцы в Кабуле неоднократно происходили нападения, в результате которых гибли люди.
Ранее в мае по меньшей мере девять мирных жителей были убиты в результате взрыва смертника возле военной колонны НАТО, проезжавшей мимо американского посольства.

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