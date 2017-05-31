Компания по экспорту продукции малого бизнеса создается в Узбекистане

31 мая 2017, 10:59 Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Узбекистане создается новая внешнеторговая компания по экспорту продукции малого бизнеса - акционерное общество "Узтадбиркорэкспорт" переименовано в специализированную внешнеторговую компанию "Узтрейд".

Как сообщает Посольство Узбекистана в Бишкеке, согласно постановлению президента, новая компания должна обеспечить эффективное содействие субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, дехканским и фермерским хозяйствам в продвижении их продукции на экспорт.

Основной задачей "Узтрейд" станет изучение спроса и предложения на внешних рынках на продукцию, производимую в Узбекистане. На этой основе будут вырабатываться предложения по размещению заказов на производство готовой конкурентоспособной продукции и их продвижению на внешние рынки.

Компания окажет предпринимателям содействие в создании современных производств, теплиц, холодильных камер, мощностей по сортировке, упаковке и переработке сельскохозяйственной продукции с целью ее последующего экспорта.

На "Узтрейд" также возложена задача по выполнению заказов малого бизнеса в части поставок не производимых в республике технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов в установленном порядке.

Согласно документу, внешнеторговые компании "Узмарказимпэкс" и "Узинтеримпэкс" в двухмесячный срок реорганизуются, их активы будут переданы для формирования уставного фонда компании "Узтрейд".