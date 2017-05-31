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Компания по экспорту продукции малого бизнеса создается в Узбекистане

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kompaniia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429131-ru.html

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31 мая 2017, 10:59       Комментарии

Бишкек, 31 мая /Кабар/. В Узбекистане создается новая внешнеторговая компания по экспорту продукции малого бизнеса - акционерное общество "Узтадбиркорэкспорт" переименовано в специализированную внешнеторговую компанию "Узтрейд".
Как сообщает Посольство Узбекистана в Бишкеке, согласно постановлению президента, новая компания должна обеспечить эффективное содействие субъектам малого бизнеса и частного предпринимательства, дехканским и фермерским хозяйствам в продвижении их продукции на экспорт.
Основной задачей "Узтрейд" станет изучение спроса и предложения на внешних рынках на продукцию, производимую в Узбекистане. На этой основе будут вырабатываться предложения по размещению заказов на производство готовой конкурентоспособной продукции и их продвижению на внешние рынки.
Компания окажет предпринимателям содействие в создании современных производств, теплиц, холодильных камер, мощностей по сортировке, упаковке и переработке сельскохозяйственной продукции с целью ее последующего экспорта.
На "Узтрейд" также возложена задача по выполнению заказов малого бизнеса в части поставок не производимых в республике технологического оборудования, комплектующих, сырья и материалов в установленном порядке.
Согласно документу, внешнеторговые компании "Узмарказимпэкс" и "Узинтеримпэкс" в двухмесячный срок реорганизуются, их активы будут переданы для формирования уставного фонда компании "Узтрейд".

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