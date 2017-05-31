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В ЖК спорят, будут ли ограничены права наблюдателей от НКО на президентских выборах

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429127-ru.html

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31 мая 2017, 10:20       Комментарии

Депутаты Наталья Никитенко и Аида Салянова ("Ата Мекен") считают, что поправки, вносимые в закон о выборах президента и депутатов ЖК, ограничивают права общественных наблюдателей от некоммерческих организаций. Об этом они сказали 31 мая на заседании ЖК. "В законопроекте есть норма, согласно которой на одном избирательном участке может находиться только один наблюдатель от одного НКО. Но такие нормы можно предлагать только в том случае, когда ты не сталкивался с их работой. Ведь понятно же, что один человек не сможет в течение целого дня объективно проводить свою работу. Ранее было высказано мнение, что эта норма предлагается для того, чтобы исключить какое-либо влияние наблюдателей на выборный процесс. Неужели кто-то и правда думает, что наблюдатели могут повлиять на биометрическое голосование? На электронную систему? Или у них есть какая-то информация, которой нет у остальных?" - спросила она.
В ответ депутат Асель Кодуранова (СДПК) заявила, что права наблюдателей не будут ущемлены. "Почему вы говорите, что мы ограничиваем их права? Если будет 10 НКО, то на участке будет 10 наблюдателей от них. Если будет 20 НКО, то 20 наблюдателей. Вы прочитайте предлагаемую поправку. Там нет слов о том, что от НКО будет только один наблюдатель. Написано, что от одного НКО на участке может присутствовать только один наблюдатель", - сообщила она.
Депутат А.Салянова поддержала коллегу Н.Никитенко. "Если мы хотим, чтобы наблюдение было эффективным, то от одного НКО на участке должны быть как минимум два наблюдателя. Чтобы была эффективная работа, наблюдатель с 08:00 до 20:00 не должен покидать участок, но все мы понимаем, что это невозможно. Тем более НКО бывают разные. Есть те, кто близок к кандидатам, партиям, и есть те, кто в этом процессе работает давно и то, что от них будет только один наблюдатель и оценивается как ограничение", - сказала она.
"Аида Женишбековна, вы представьте себе, если будет 100 кандидатов, то будет 100 наблюдателей от них. А если еще будет 30 НКО, то 30 наблюдателей от них. О каком порядке там можно говорить? Тем более, мы не говорим, что один и тот же наблюдатель должен быть на участке весь день. Пусть с утра будет один, а после обеда другой", - ответила А.Кодуранова.

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