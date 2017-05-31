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В ЖК заступились за Т.Сарпашева

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429126-ru.html

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31 мая 2017, 10:23       Комментарии

В Жогорку Кенеше заступились за Тайырбека Сарпашева. Ранее на заседании 31 мая депутат Омурбек Бабанов ("Республика - Ата-Журт") выразил мнение, что предыдущее руководство Государственной регистрационной службы погрязло в коррупции.
"Я не понял, у нас что, есть уже решение суда? Насколько я знаю, прокуратура, ГКНБ проводит работу. Нет оснований говорить, что человек коррупционер, что кто-то погряз в коррупции без оснований. Нужно иметь немного уважения к другим людям и немного думать, прежде чем говорить", - сказал депутат Данияр Аттокуров (СДПК).
Ранее депутат Максат Сабиров ("Республика - Ата-Журт") спросил, почему уже третий месяц не решается вопрос Т.Сарпашева. "Как это можно понять? Срок работы комиссии все время продлевают, обязанности председателя ГРС исполняют его заместители, вопрос висит, как будто на эту должность нет других специалистов. Нужно уже довести вопрос до конца: или сказать, что он ни в чем не виноват, а если виноват, пусть понесет ответственность", - сказал депутат.
Сегодня в ГКНБ сообщили, что Государственный комитет национальной безопасности продолжает расследование дела в отношении Тайырбека Сарпашева и должностных лиц ГРС по тендеру на закупку бланков.
Дело было возбуждено Генеральной прокуратурой 31 марта по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 ("Злоупотребление должностным положением") Уголовного кодекса.

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