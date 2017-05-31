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У нас более 200 политпартий, и люди начинают болеть вождизмом, - депутат об инициативе увеличить избирательный порог до 9%

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429125-ru.html

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31 мая 2017, 10:43       Комментарии

Депутат Жанар Акаев(СДПК) интересуется, почему появилась идея увеличить республиканский избирательный порог с 7% до 9%. Об этом он спросил на пленарном заседании 31 мая, где в третьем чтении рассматривают поправки в закон о выборах президента и депутатов ЖК КР. "Почему выдвинута такая инициатива?" - спросил он.
"Во-первых, как вы сами видите, в политической среде у нас более 200 партий, люди начинают болеть вождизмом, не хотят сотрудничать друг с другом. Это все приводит к разделению граждан. Эта норма приведет к тому, что молодые партии не будут создаваться на 1 или 2 года, а будут сотрудничать, придут к консенсусу. Во-вторых, как вы помните, в 2007 году избирательный порог был 7% от общего числа избирателей, а теперь, если будет 9%, то они отсчитываются от числа участвовавших избирателей. Это будет не сильная разница", - ответил инициатор поправки Мирлан Жеенчороев ("Республика - Ата-Журт").
"Мы должны создать условия для молодых партий, ведь мы говорим о том, что встали на путь парламентской демократии. Но насильно объединить партии каким-то искусственным путем невозможно", - заметил Ж.Акаев.

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