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ООН и ЕС запустили в Кыргызстане проект по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429124-ru.html

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31 мая 2017, 10:45       Комментарии

Новая глобальная программа Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) по предупреждению и противодействию торговле людьми и незаконному ввозу мигрантов GLO.ACT начинает свою работу 31 мая.
Программа GLO.ACT направлена на оказание поддержки 13 странам в планировании и осуществлении стратегических национальных мер реагирования на торговлю людьми и незаконный ввоз мигрантов посредством предупреждения, обеспечения защиты, обеспечения судебного преследования и налаживания партнерских отношений.
Глава представительства Европейского Союза в Кыргызстане, посол Чезаре Де Монтис заявил, что противодействие всем формам торговли людьми и борьба с незаконным ввозом мигрантов являются приоритетом для Европейского Союза и его государств-членов.
"Торговля людьми и незаконный ввоз мигрантов являются частью европейских повесток дня в области миграции и безопасности, а также программы партнерства с третьими странами, принятой в июне 2016 года", - сказал он.
Посол надеется, что запускаемая программа даст хорошие результаты и существенно расширит возможности 13 стран-бенефициаров, в том числе Кыргызстана, в решении этой проблемы.
В свою очередь национальный координатор программного офиса УНП ООН в Кыргызстане Мадина Сариева сказала, что GLO.ACT также будет полезна организациям гражданского общества и непосредственно жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам.
Как стало известно во время запуска программы, данный подход включает в себя шесть основных способов реагирования, а именно: разработка стратегии и политических мер; законодательная помощь; наращивание потенциала; региональное и межрегиональное сотрудничество; защита и помощь жертвам торговли людьми и незаконно ввезенным мигрантам; а также оказание помощи и поддержки детям, оказавшимся среди жертв торговли людьми и незаконно ввезенных мигрантов.
На мероприятии присутствовали вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова, заместитель председатель Государственной службы миграции Алмаз Асанбаев, представители Министерства внутренних дел, Министерства труда и социального развития, Генеральной прокуратуры, организаций гражданского общества.
Справочно:
GLO.ACT - это совместная инициатива Европейского Союза (ЕС) и Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), рассчитанная на четыре года (2015-2019) и имеющая бюджет в 11 млн евро. Проект реализуется в партнерстве с Международной организацией по миграции (МОМ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и охватывает 13 стран Африки, Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.

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